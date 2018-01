Rir pra não chorar

Afinal, chorar depois do Hino ou antes dos pênaltis ajuda ou atrapalha à prática do futebol? Seguem 10 citações para ilustrar conversa de torcedor sem muita intimidade com o assunto:

"Chorar é libertador" (Freud);

"Chorar é diminuir a profundidade da dor" (Shakespeare);

"Chorar nos fortalece para enfrentar a loucura do mundo enquanto

estamos sóbrios" (Bob Marley);

"Não chores porque já terminou,

sorria porque aconteceu" (García

Marquez);

"Chorar é lindo" (Mário Quintana);

"Triste é não chorar" (Nando Reis);

"Sempre que você está chorando,

você poderia estar rindo, a escolha

é sua" (Andy Warhol);

"Quem sempre quer vitória, perde a glória de chorar" (Los Hermanos);

"Chorar não resolve" (Charles

Chaplin);

"Chorar não vai trazer de volta seu cão, a não ser que suas lágrimas tenham cheiro de ração" (Homer Simpson).

Argentina 1 x 0 Suíça

Como se não bastasse a

preocupação desde o início da

Copa com a fragilidade de sua

zaga, os argentinos ficaram ontem temerosos com a defesa do

papa Francisco no Vaticano:

já pensou se a Guarda Suíça

parte para o ataque?

Que país é esse?

Inteiramente adaptados a Santa

Cruz de Cabrália, na Bahia, os

jogadores da Alemanha estranharam, mais até que o frio, o sotaque

da torcida de Porto Alegre. Não

à toa, só na prorrogação conseguiram vencer os cabras da Argélia!

Só o que não faltava!

Com Rodrigo Paiva suspenso pela Fifa por agressão a um jogador chileno na antessala dos vestiários do Mineirão, o Brasil vai jogar contra a Colômbia, na sexta-feira, sem assessor de imprensa no banco de reservas. Isso quer dizer o seguinte: nada, rigorosamente nada, mas, ainda assim, teve jogador que chorou

ao saber da punição.

Mal comparando

A diferença entre a Argentina

e o Brasil nesta Copa é que os

jogadores de um não choram e a torcida do outro não canta. No

futebol, até agora, os dois são a mesma porcaria.

Cai-cai holandês

Tem pichação nova nos muros

da Copa: 'O Robben cai mais

que o Neymar!'

Promessa de governo

Ministro Guido Mantega confirma: só vai mexer no IPI reduzido para veículos quando Felipão mexer

na lateral direita da seleção!