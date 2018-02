Rir é a maior vingança

As gargalhadas cristalinas, como a das crianças, são instrumentos que desbaratam os humores desanimadores. Rir diante da desconexa brevidade de tudo que parece constranger e limitar abre a porta do infinito e nesse instante a existência inteira é contemplada sob a luz da eternidade, se experimenta outra dimensão durante uma fração dessa eternidade. Todas as discordâncias, todas as desconexões, todas as ignóbeis injustiças são desbaratadas pelo riso cristalino. Tome os seus terríveis problemas entre as mãos e os veja de outra perspectiva, a da brevidade, a de que passarão tal qual já passaram tantas outras coisas. Ria dos seus problemas, mas ria com vontade, ria, talvez, para se vingar dos seus tormentos, atormentando-os com seu riso.

ÁRIES 21-3 a 20-4

O ciúme é um calabouço que as pessoas ciumentas experimentam, mas que pretendem compartilhar com alguém que elas encerrarão junto com elas. De toda forma que se pretenda observar, o ciúme nunca será algo virtuoso.

TOURO 21-4 a 20-5

As grandes dificuldades que se desenharam no horizonte são assustadoras, mas do mesmo tamanho do susto é a oportunidade que vem no ventre delas para você dar aqueles passos ousados que resultariam em progresso maior.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

É imprescindível manifestar compaixão porque o constante fluxo de críticas e acusações prende a atenção num estado de espírito contrário à evolução e ao progresso tão longamente desejados e tão pouco praticados.

CÂNCER 21-6 a 21-7

A impaciência provocará distúrbio onde poderia acontecer o que se espera, só divertimento e prazer. A impaciência sugere a tomada de atitudes que, na prática, trariam como resultado tudo demorar mais ainda. Uma loucura.

LEÃO 22-7 a 22-8

Em vez de se entregar à desconfiança, apenas se desapegue das expectativas que tenha cultivado em relação às pessoas. O desapego libertará enquanto a desconfiança solidificará laços negativos com as pessoas.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Impor sua vontade para que as coisas sigam o curso desejado pareceria bom, mas na prática seria dar rédeas soltas à ansiedade. Há bons resultados que é impossível enxergar imediatamente, é necessário ter paciência.

LIBRA 23-9 a 22-10

Nada mais delicioso do que fazer o necessário e contemplar os bons resultados. Às vezes, o necessário que precisa ser feito não é grande coisa, apenas uma tarefa doméstica, mas que realizada produz infinita delícia.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

É contraproducente fazer as pessoas se sentirem inferiorizadas quando você as critica. Às vezes é imprescindível fazer essas críticas, mas é nesses momentos que você deve se esforçar para fazê-lo com ternura.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

O nascimento de um projeto que venha a beneficiar a maior quantidade possível de pessoas encontrará adversidades insuspeitadas. Por quê? Ora! O mundo não é feito para beneficiar a maior quantidade possível de pessoas!

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

A criatividade é a virtude essencial da natureza humana, que precisa ser posta em marcha sempre e quando surgirem limitações e constrangimentos, ou seja, sempre! A criatividade é a melhor atitude, sempre!

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

O suposto prazer obtido através da prática da fofoca logo se veria inutilizado ao contemplar o mal que pode ser causado através desse aparentemente inocente exercício. Por que você emprestaria sua mente à fofoca?

PEIXES 20-2 a 20-3

O perdão e a compaixão não são virtudes de almas frágeis e tolas, mas atitudes que requerem força de caráter e presença de espírito. Será por isso, talvez, que tão poucas pessoas pratiquem essas virtudes?