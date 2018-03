Riotur e Mondo lutam para realizar Live Earth no Rio

A luta para a realização do show brasileiro do evento mundial Live Earth, programado para acontecer no sábado, 7, na praia de Copacabana, continua. Na quarta-feira, a Riotur informou que vai recorrer sobre a decisão do Ministério Público do Rio de Janeiro, que obteve uma liminar suspendendo o evento por preocupações com a segurança na cidade. Também na quarta-feira, à noite, a Mondo Entretenimento, empresa que organiza o show, divulgou um comunicado para a imprensa esclarecendo que "o evento continua suspenso, mas a Polícia Militar (PM) confirmou que fará a segurança do Live Earth em Copacabana com a mesma eficiência com que realizou outros eventos do mesmo porte no local". "Todos os documentos necessários para a autorização do show no local foram entregues aos órgãos competentes", diz a nota, que acrescenta ainda que um dos motivos da preocupação com a segurança é que um outro evento estava programado para o mesmo dia, sábado, 7, na praia do Flamengo, mas este foi transferido para a Praça da Apoteose. "A Mondo está empenhada para resolver a situação e manter o Brasil com a oportunidade de participar desse circuito internacional e disseminar, entre a população, a conscientização sobre o combate ao aquecimento global", conclui a empresa. Ministério Uma porta-voz do ministério disse na manhã de quarta-feira que não havia policiais suficientes para proteger a região de Copacabana, já que toda a força de segurança estará concentrada nas preparações dos Jogos Pan-Americanos, que começam no dia 13. A decisão judicial segue-se a uma ação proposta pela promotora Denise Tarin, da 3.ª Promotoria do Meio Ambiente. "Recebemos um ofício em que a PM informa que não dispõe de efetivo suficiente para garantir a segurança do público", afirmou em nota Denise. "Além disso, o chefe do Estado Maior da PM, coronel Samuel Dias Dionísio, posicionou-se contrário ao evento porque os policiais desde a terça-feira estão à disposição do Pan." Istambul desiste Leny Kravitz, Macy Gray, Pharell Williams e Jorge Ben são alguns dos artistas agendados para tocar na praia de Copacabana, para um público de 1 milhão de pessoas. Xuxa estaria cotada para abrir o evento. De todos os shows do Live Earth, o do Rio será o único gratuito. No final do mês passado, Istambul cancelou sua participação no festival por conta da falta de interesse de patrocinadores e a temores com a segurança. Os shows do Live Earth, evento que parte da campanha de conscientização das mudanças climáticas, vão acontecer nos Estados Unidos (Nova Jersey), na Inglaterra (Londres), na Austrália (Sydney), em Tóquio (Japão), em Xangai (China), na África do Sul (Johannesburgo) e na Alemanha (Hamburgo).