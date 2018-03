Riocena 2007 abre inscrições para a mostra

Estão abertas as inscrições para o Riocenacontemporânea, festival internacional de teatro do Rio que será realizado entre os dias 5 e 14 de outubro. Regulamento e ficha de inscrição estão disponíveis no site até o dia 9. A seleção será feita pelos diretores do festival para performances, instalações, processos, cabaré (bandas, DJs, MCs), vitrine (trabalhos apresentados em diferentes pontos da cidade), gabinete de curiosidade (criações visuais para lugares fechados). Profissionais das artes cênicas farão a seleção para a Mostra Universitária. O resultado será divulgado no dia 23.