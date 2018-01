Rio vira tema de minissérie na Record

Com 13 episódios, a produção pretende pegar o embalo da Copa da 2012 e da Olimpíada e focar no clima das praias cariocas, regadas a gente bonita e muito esporte. A trama terá como protagonistas jovens com idades entre 20 e 35 anos em histórias que se cruzam na cidade maravilhosa.

"A minissérie quer fazer parte de um movimento de restabelecimento da imagem do Rio, de recuperação do prestígio da cidade", fala Adolfo Rosenthal, um dos sócios da Contém Conteúdo. "Essa produção terá todas as belezas do Rio de Janeiro, além de um formato exportação. Queremos comercializá-la lá fora."

De olho nesse mercado, a minissérie sobre o Rio terá um núcleo de atores internacionais. Apesar de aprovada no ano passado, a minissérie tem previsão de estrear na Record só no fim do ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.