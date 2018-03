Rio terá multiexposição inspirada em Clarice Lispector

A frase que intitula a exposição foi retirada de "Perto do Coração Selvagem", de Clarice Lispector. Pelo menos inicialmente seria uma resposta a uma frase ouvida pelo curador Bernardo Mosqueira de um bambambam das artes plásticas que dizia "não admitir excessos de liberdade". "Depois virou mais uma vontade de acender a lanterna, para que os artistas não esqueçam o que as gerações antes deles passaram e batalharam". Perguntado se existe liberdade irrestrita, Bernardo admite que "quando se fala em liberdade, a gente acaba falando de limites e possibilidades de escolha".

Bernardo apenas tem 21 anos e esta é sua primeira grande curadoria. "Desde moleque eu gostava de ler, escrever e desenhar, mas todos os homens da minha família são engenheiros, então nunca pensei em fazer outra coisa a não ser engenharia. Mas comecei a estagiar e vi que eu ia surtar se ficasse nessa área, então decidi fazer jornalismo, para escrever. Depois disso, trabalhei uns dois anos no MAM".

Provavelmente até por uma questão de geração, o jovem curador entrou em contato com 90% dos artistas que estão na exposição pelo site de relacionamentos Facebook. Em uma semana estava mais ou menos tudo decidido, ele conta. No início, ele imaginava que a mostra teria a participação de 15 artistas, mas quase todos os convidados foram aceitando e o desafio cresceu. "Montamos a exposição com 45 artistas, em 45 dias e com 45 reais", ele brinca.

A exposição é relâmpago. Abre no sábado com uma festa para cerca de 600 convidados e duração de 12 horas, começando às 17 horas. O público tem a chance de visitar o lugar de domingo a terça, das 12 às 20 horas. "Mais cedo vão os avós, mais tarde, os artistas. Também teremos algumas performances", diz Bernado.

A própria pista de dança é obra de arte. Trata-se de "The Place", de Franz Manata e Saulo Laudares, um ambiente sonoro com parede fluorescente e DJs se revezando no som. Depois, a ocupação vira documentário. "Tudo está sendo gravado, desde as conversas com os artistas até a montagem, a festa e a visitação. Será uma documentação mais sensorial, visual, auditiva", explica o curador.

"Liberdade é pouco - o que desejo ainda não tem nome"

Festa de abertura (somente para convidados): 13 de março, das 17 horas de sábado às 5 horas de domingo. De 14 a 16 de março (aberta ao público), das 12 às 20 horas. Entrada franca. Endereço: Rua Maria Angélica, 678, Jardim Botânico, Rio de Janeiro (RJ).