Rio será visto em megaprodução que une franceses e Conspiração

A exemplo do projeto desenvolvido pela Gedeon e pela Dassault em Paris, no ano passado e já exibido em mais de 17 países, o menu inclui docudrama de 90 minutos, livro, DVD e Blu-Ray em 12 línguas, website com opções para se navegar em diferentes períodos da história e, cereja do bolo, aplicativo para iPad que promete levar o espectador aos meandros do Corcovado ou da Candelária num deslizar de dedos.

Prefeitura e governo do Rio, assim como outras instituições, já vêm sendo procuradas para contribuir com apoio ou patrocínio. O folder impresso pela Gedeon em inglês e uma mostra do que foi feito em Paris, la ville a remonter le temps foram apresentados ao Estado com exclusividade pelo CEO da Gedeon, Stéphane Millière. O folheto anuncia que o projeto "é parte do excepcional momento da história da cidade e do Brasil: a Copa de 2014, seguida pela Olimpíada, em 2016".

Trailers do programa em torno de Paris, no YouTube, dão uma ideia do que vem por aí.