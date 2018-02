'Rio sensual' de Terry Richardson chega a Hong Kong

Uma exposição do fotógrafo americano Terry Richardson em Hong Kong mostra fotos de famosos e anônimos brasileiros e paisagens típicas, colhidas no Brasil entre março e abril deste ano. É a primeira vez que as imagens do Rio feitas por Richardson são expostas na Ásia. From Rio to Hong Kong foi inaugurada no começo do mês e estará aberta à visitação até o Natal. Nas paredes da galeria Brave, no centro de Hong Kong, retratos de Dercy Gonçalves, Cauã Reymond, Adriane Galisteu e outros famosos contrastam com anônimas presidiárias e banhistas do piscinão de Ramos. Entre as mais de 35 imagens expostas, estão fotos de lugares típicos como o Cristo Redentor e de pessoas em situações comuns, como o filho do músico Marcelo D2, Stephen, clicado sorrindo. Há também muitos nus frontais e posições sugestivas temperadas com escracho. Richardson abusa do estilo fashion-porn, pelo qual é conhecido. Entre os destaques, estão os nus de Luiza Brunet e o retrato de Richardson com a filha de Luiza, Yasmin Brunet, com os seios à mostra. O próprio fotógrafo aparece completamente nu em pelo menos três fotos. Numa das vezes ele posa sorridente segurando apenas uma copia do jornal Folha de São Paulo onde se lê: "Terry o Terrível". As fotografias estão à venda por 35 mil Hong Kong dólares a cópia, o equivalente a pouco mais de R$ 8 mil. A exposição ainda conta com cartoons feitos em parceria por Richardson e Michael Lau, um artista local conhecido internacionalmente por desenhar brinquedos, tidos como objetos "cult". As imagens exibidas em From Rio to Hong Kong foram extraídas do livro Rio Cidade Maravilhosa, que foi lançado esta semana no Brasil. Tanto o livro como a exposição são inspirados no trabalho de Bruce Webber, fotógrafo americano que em 1986 fez O Rio de Janeiro, uma coletânea de imagens retratando o estilo de vida e a sensualidade despojada dos cariocas. Atualmente, também está em fase de produção um livro no mesmo estilo com registros de paisagens, famosos e anônimos de Hong Kong. "E em novembro do ano que vêm vamos levar Richardson de novo ao Brasil para fazer outro livro, mas desta vez será sobre São Paulo", revelou à BBC Brasil Marcelo Sebá, diretor de marketing da Diesel e coordenador do projeto. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.