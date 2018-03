Rio Sena ganha praia artificial para animar verão parisiense O Paris Plages, como é conhecida a transformação anual de um trecho do rio Sena em praia artificial, abriu na segunda-feira com seus organizadores esperando que o corte nos orçamentos para as férias leve parisienses e turistas a comparecer em massa. As praias artificiais criadas nas margens do rio Sena na região central de Paris e no Bassin de la Villette, lago artificial construído na zona nordeste da cidade, vêm sendo um sucesso retumbante desde que foram lançadas em 2002 pelo prefeito de Paris, Bertrand Delanoe. Além da areia e das vistas da arquitetura do centro parisiense, a Paris Plage oferece oportunidades para a prática de esportes, como esgrima e um ginásio de esportes ao ar livre ao lado do Sena, sem falar em festivais de música nos fins de semana. Como o popular esquema de aluguel de bicicletas na zona urbana, lançado no ano passado, o Paris Plages em pouco tempo virou uma parte consolidada da paisagem de Paris e vem sendo copiado em várias outras grandes cidades da Europa. O designer de eventos Jean-Christophe Choblet disse que o conceito "pertence ao século 22, porque cidades do Ocidente como Paris não podem mais se expandir, de modo que um único espaço precisa cumprir diversas funções". Um concerto na noite de segunda-feira para celebrar a presidência francesa da União Européia fará a inauguração oficial do evento, que proporciona uma alternativa barata às praias reais aos parisienses cujos recursos vêm sendo limitados pela alta crescente do custo de vida. "Acredito que a idéia fará ainda mais sucesso este ano que no ano passado, porque os parisienses hoje têm menos renda disponível, devido à crise do poder de compra", disse Choblet. Ele acrescentou que "as pessoas costumavam sair de férias por três ou quatro semanas, mas hoje tendem a encurtar suas férias, então nossa proposta é lhes oferecer lazer gratuito." As atrações em La Villette, um bairro operário de Paris, tiveram sua capacidade dobrada para atrair uma demanda maior que a esperada. Um estudo feito no ano passado pela prefeitura mostrou que o Paris Plages atraiu grande número de estudantes e desempregados, "que frequentemente não têm meios para viajar em férias", disse a coordenadora Stephane Chave ao jornal Les Echos. O verão em Paris vem sendo relativamente cinza até agora, mas o sol saiu no dia da abertura da praia. A praia do Sena já tinha atraído uma multidão feita principalmente de turistas, aposentados e mães com seus filhos. A advogada aposentada Ruth Eldridge, de Filadélfia, descreveu a praia como "um oásis de serenidade no meio da cidade", e o estudante Mickael François, 20 anos, disse que ela lhe compensará pelo fato de não poder tirar férias neste verão.