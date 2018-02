Rio recebe mostra de Giacometti Depois de ser exibida em São Paulo, a exposição Alberto Giacometti - Coleção da Fondation Alberto et Annette Giacometti, Paris, tem sua inauguração hoje, às 19 h, para convidados e amanhã para o público no Museu de Arte Moderna do Rio (Av. Infante Dom Henrique, 85). Com curadoria de Véronique Wiesinger, diretora da Fondation Giacometti, a mostra é uma apresentação abrangente da produção do escultor e gravador de origem suíça, reunindo cerca de 280 obras entre pinturas, esculturas (como exemplares da famosa série Homem que Caminha), desenhos, gravuras e artes decorativas. A exposição ficará em cartaz no Rio até 16/9.