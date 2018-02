Rio recebe fórum mundial de criatividade O armazém 4 do Porto do Rio recebe, nos próximos dois dias (22 e 23), o 9.º Fórum Mundial de Criatividade. Criado na Bélgica, o evento terá a participação de brasileiros e convidados internacionais como a artista americana Candy Chang, o arquiteto finlandês Bryan Boyer e o arquiteto holandês Winy Maas, fundador do "The Why Factory".