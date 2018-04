Rio ou SP poderá ser cenário de filme de Woody Allen

"A ideia de filmar no Brasil lhe pareceu interessante. Um filme dele aumentaria o interesse pelo País no exterior e ajudaria o turismo. Pode surtir o mesmo efeito de Vicky Cristina Barcelona", diz Loureiro, que levou na bagagem um DVD com imagens do Rio e também gravações de músicas de compositores brasileiros em que se destaca o som do instrumento tocado por Allen, músico diletante: o clarinete. O diretor, segundo ele, ficou encantado com a beleza carioca, mas lhe pediu informações também sobre São Paulo. Depois de ouvi-las, concluiu comparando o Brasil com a Itália: "São Paulo está para Milão assim como o Rio, para Roma", disse o cineasta.

Curitibano, Claudio Loureiro vem com frequência ao Rio desde o início do ano passado, quando sua agência, a Heads, conseguiu a conta da Petrobras. Ele faz campanha para que esta seja a cidade escolhida. "Se a ideia é vender o Brasil lá fora, fazendo a promoção do País com fim turístico, o Rio representa muito mais o Brasil do que São Paulo." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.