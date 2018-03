Rio inaugura hoje Cidade das Artes com musical

Escrito por Rodrigo Nogueira e dirigido por João Fonseca, o musical conta a história de Alef (Hugo Bonemer) e Sofia (Yasmin Gomlevsky), dois jovens que buscam superar traumas familiares. Alef não fala desde os 15 anos, quando perdeu o pai, um líder político desaparecido. Desde então, só se comunica por meio da música. O jovem ator conta em cena com a experiência da atriz Lucinha Lins, que interpreta sua mãe Glória. Já Sofia, filha de Orlando (Guilherme Leme), o organizador de um festival de música, é uma tagarela que não escuta música desde que perdeu a mãe. "Ela é uma menina que destrói tudo com o verbo, e ele é um garoto cheio de esperança, que não tem o verbo pra botar pra fora", diz o autor. No palco, 25 atores resgatam o espírito do festival e mostram o poder transformador da música.

A ideia do musical surgiu há dois anos, quando Roberto Medina, idealizador do festival que já teve doze edições (oito delas no exterior), fez o convite a Luiz Calainho para transpor para o teatro a bem-sucedida marca do Rock in Rio. Medina já tem planos de levar também o musical para o cinema. O espetáculo é produzido pela Aventura Entretenimento, que nos últimos anos trouxe para os palcos brasileiros sucessos internacionais como Hair e O Mágico de Oz.

A inauguração da Cidade das Artes ocorre em sistema de soft opening, um espécie de teste do prédio, onde a produção do musical ocupa o espaço e, em troca, implementa a logística necessária ao seu funcionamento. "Nós precisávamos fazer uma abertura em que começássemos a entender o que está funcionando e o que ainda precisa de restauro e de substituição. Fazer o soft opening é praticamente obrigatório em qualquer casa desse porte no mundo inteiro", diz Emilio Kalil, presidente da Fundação Rioarte, gestora do espaço.

ROCK IN RIO - O MUSICAL

Cidade das Artes. Av. das Américas, 5.300, 6ª, 21h30; sáb., 17h30 e 21h30; dom., 16 h e 20 h. R$ 40/ R$ 160. Estreia nesta quinta-feira, 21h30.