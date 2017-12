Rio faz festa para melhores do teatro A entrega do prêmio da Associação de Produtores Teatrais do Rio de Janeiro (APTR), que leva o nome da patrocinadora, a Eletrobrás, foi a festa de fim de ano da categoria. Atores, diretores, produtores e todo o povo que vive da cena lotaram os salões do Copacabana Palace, na noite de segunda-feira, para conhecer os melhores e dançar até de madrugada ao som da Orquestra Tabajara de Severino Araújo. O quadro emblemático foi quando três divas dos palcos, telinhas e telonas brasileiras, se reuniram para a foto oficial: Marília Pêra, com seu troféu de melhor atriz, Marieta Severo (produtora de O Púcaro Búlgaro, que levou os três principais prêmios) e Renata Sorrah, mestre-de-cerimônias com Marco Nanini. Além destas, Tônia Carrero, Nathalia Timberg, Ruth de Souza e Laura Cardoso salpicavam a platéia que usava o traje passeio completo solicitado no convite, mas caprichou no modelito. A cerimônia, com direção de Flávio Marinho, durou uma hora e primou pela simpatia. Genial a homenagem a medalhões do teatro chamados para entregar o troféu aos premiados de suas especialidades. Assim, Jorginho de Carvalho (luz), Kalma Murtinho (figurino), Marcos Flaksman (cenografia), Amir Haddad (direção), João Falcão (direção) Ítalo Rossi (ator) e Marieta Severo (atriz) se sucederam no palco. Para o prêmio de melhor espetáculo, o presidente da Eletrobrás, Aloísio Vasconcellos, fez um discurso apaixonado na defesa da empresa e da opção pelo teatro e prometeu devolver à cidade, uma de suas salas tradicionais, o Dulcina, que fica na Cinelândia, centro da cidade. O contrato de cessão à prefeitura do Rio termina por estes dias e o governo federal tem planos de reformá-lo e trazer de volta seus tempos áureos. Fazendo média, Vasconcellos chamou também ao palco o ministro das Minas e Energia, Silas Rondeau, e ambos entregaram o prêmio a Marieta Severo, dona (com Andréia Beltrão) do Teatro Poeira, que produziu O Púcaro Búlgaro. O júri, formado por pesquisadores e jornalistas especializados em teatro, conseguiu agradar a gregos e troianos, pois cada indicado era aplaudido ao simples enunciado de seu nome. Houve situações comoventes, como de Kalma Murtinho, que levou o prêmio para casa, porque a melhor figurinista foi sua filha. Outras escolhas foram óbvias, como a de Marília Pêra como melhor atriz. O Eletrobrás é mais um prêmio em sua carreira (só com Chanel ela levou o da Associação Paulista dos Críticos de Arte e o Golfinho de Ouro, do Estado do Rio), mas sua presença na festa endossa a iniciativa da APTR e da estatal. Mesmo assim, ela deu um show de modéstia. "Cheguei nervosa porque, se ganhasse, ia ter de subir no palco. Se fosse outra colega, ia ficar feliz também, mas um pouco frustrada, é claro", disse Marília. "Prêmios incentivam o ator porque nosso ofício é muito árduo." Gilrray Coutinho concordava com Marília até porque o prêmio por O Púcaro Búlgaro expõe sua cara para quem não costuma freqüentar salas de teatro. Já a dramaturga Daniela Pereira de Carvalho levou um susto com sua premiação, embora estivesse indicada duas vezes (também por Renato Russo). "Muito obrigada aos atores e diretores por acreditarem no meu texto", disse ela. Os premiados Peça: Púcaro Búlgaro Atriz: Marília Pêra (Mademoiselle Chanel) Ator: Gillrray Coutinho (O Púcaro Búlgaro) Autor: Daniela Pereira de Carvalho, pelo texto "Não Existem Níveis Seguros para Consumo Destas Substâncias"; Diretor: Aderbal Freire-Filho (O Púcaro Búlgaro) Cenário: Paulo Moraes e Carla Berri (Toda Nudez Será Castigada) Figurino: Rita Murtinho (Toda Nudez Será Castigada) Iluminação: Maneco Quindaré (Toda Nudez Será Castigada) Prêmio especial: Hélio Eichbauer, por seus 40 anos de carreira