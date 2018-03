Rio fará mutirão contra a dengue na zona sul

Os agentes inspecionarão as ruas e imóveis da região, eliminando os depósitos que possam proliferar larvas do mosquito da dengue, como garrafas PET, pneus velhos, etc. A ação, que integra o programa "Ação nos Bairros Contra a Dengue", acontece das 9h às 13h.

Neste ano, a Prefeitura do Rio já realizou 22 mutirões e mais de 70 ações específicas de prevenção, como entrada em locais abandonados. Durante as atividades, foram inspecionados cerca de 90 mil imóveis, com o recolhimento de 344 toneladas de lixo e material inservível. Ao longo deste ano, mais de 2,5 milhões de visitas de inspeção de rotina foram feitas pelos agentes de saúde em imóveis de toda a cidade.