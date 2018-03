Rio dominará novela das 9 no ano da Copa

Aliás, sitcom não sai do eixo. A série Uma Rua Sem Vergonha, no Multishow, tem retido boa parte da surpreendente audiência de Vai Que Cola, exibida imediatamente antes, do mesmo gênero. E ambas têm produção da Conspiração.

Rodrigo Faro bateu seu recorde de audiência aos domingos anteontem, com 9 pontos de média no Ibope em São Paulo, ante 8 do SBT, na faixa das 15h14 às 19h21. O pico, com 11 pontos, foi durante o quadro Hora da Virada, que registrou 11 pontos de média. O programa foi ao ar das 15h14 às 19h21.

Prófugos, a 2ª temporada da primeira série produzida pela HBO no Chile, está para desembarcar aqui. O canal apresenta seus primeiros episódios nesta quinta-feira, em evento fechado à imprensa, com presença da parte do elenco.

Chefona da Fremantle no Brasil, Daniela Busoli compareceu à apresentação das novas estratégias e rumos da BBC no Brasil, ontem, no Rio. A marca reafirmou a meta de produzir conteúdo nacional com parcerias locais.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O SBT fez jus ao slogan de "TV mais feliz do Brasil", nas comemorações internas de seu 32º aniversário, ontem. Fanfarras rufaram tambores pelos corredores da sede da emissora, na Anhanguera, e bolos foram distribuídos para a festa.

A ausência de Silvio Santos, no entanto, foi sentida. O patrão deixou vários programas gravados e tirou um período de reclusão. É esperado, na volta, ainda mais recauchutado - obra de Nossa Senhora das Plásticas, como diz.

Vai ao ar neste domingo, no programa em que Eliana comemora quatro anos de sua volta ao SBT, a cena em que ela raspa parte da cabeleira de Danilo Gentili. Foi só parte do troco da loira à ovada que tomou dele quando o visitou no Agora é Tarde, na Band.

Embora muito se fale sobre o revezamento de São Paulo e Rio - com raros desvios desse eixo - como cenário da novela das 9 da Globo, a temporada a seguir será plenamente dominada pelo Rio maravilha. O produto de entretenimento mais consumido do País terá, como pano de fundo, durante a Copa, evento mais importante de 2014, as belezas da zona sul carioca. Após Amor à Vida, de Walcyr Carrasco, em tese ambientada em São Paulo, volta ao horário o Leblon de Manoel Carlos. E na sequência, tem Gilberto Braga, em folhetim assinado com Ricardo Linhares e João Ximenez, novamente de olho naquela orla.