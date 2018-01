Rio Content vai discutir internet e roteiros

Com aumento de produtoras no País, que este mês passaram de 400, a Associação Brasileira de Produtoras Independentes de TV (ABPITV) treinará profissionais de audiovisual no 4.º Rio Content Market, evento voltado para o mercado, que acontece de 12 a 14 de março. Segundo Mauro Garcia, diretor da organização, jovens produtores ainda têm pouco conhecimento sobre financiamento e negociação com canais. Por isso, haverá apresentações de emissoras nacionais e estrangeiras. Acontecerão oficinas de narrativa com foco em séries, além de um painel com o Porta dos Fundos e a presença de criadores de Homeland e Game of Thrones.

E o beijo? Em vez de querer saber as marcas de acessórios e roupas usados nas novelas, as pessoas não param de ligar para a Central de Atendimento ao Telespectador da Globo para pedir que Félix (Mateus Solano) tenha um final feliz com Niko (Thiago Fragoso) em Amor à Vida.

Em rápida volta à ficção, Marília Gabriela vai interpretar si mesma em uma cena de Chiquititas, na próxima terça. Na trama, Tobias (Pedro Lemos) se passará por Tomás Ferraz, um cantor português que dará entrevista no De Frente com Gabi.

Por falar na trama, há chances de Ricardo Mantoanelli, responsável pelos clipes da novela infantil, ir para a Record para dirigir o novo programa de Sabrina Sato. Segundo Reynaldo Boury, diretor de teledramaturgia do SBT, nada foi dito. "Ele tem de avaliar as vantagens e desvantagens de ir para lá", declarou.

No aquecimento para o Carnaval, começa sábado, às 19 h, no canal Bis, a série Marchinhas Inesquecíveis, sobre os hits da folia.

A fissura dos estrangeiros pelo Brasil em ano de Copa é tanta que um grupo de estudantes da Universidade de Oxford lança amanhã, no site da BBC Brasil, o blog Para Inglês Ver. Eles darão impressões sobre a política e a cultura do País.

Está prevista para este ano a versão nacional do Roast, do Comedy Central, em que um famoso tem seus limites testados em piadas e situações cômicas.

Sucesso no Nickelodeon, a animação Tartarugas Ninja será lançada como filme este ano.

São cenográficas as flores que enfeitam o túmulo de William (Thiago Rodrigues) em Além do Horizonte. Como, na trama, o local fica na Amazônia e a planta é típica da região, a produção de arte precisou reproduzir o adereço.

Casa nova. Eis a primeira imagem de Sabrina Sato em um programa da Record após a assinatura de seu contrato. Ontem, a apresentadora gravou uma entrevista para o próximo Domingo Espetacular e circulou pela emissora acompanhada por Janine Borba. No caminho, encontrou-se com Ana Hickmann e deu um presente para a futura mãe.