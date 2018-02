'Rio 2' sim, mas é o estúdio que deve anunciar

Teremos Rio 2?

Infelizmente não posso antecipar nada, porque o anúncio tem de ser feito pelo estúdio. Mas é claro que estamos trabalhando nisso. O sucesso do 1 foi muito grande para que a Fox e a Blue Sky não se interessassem em dar continuidade à história.

Além de A Era do Gelo 4, o que vem por aí, da Blue Sky?

Entramos nesse processo de lançar um filme por ano e já temos, para 2013, Épico, dirigido pelo Chris Wedge, de A Era do Gelo e Robôs. É sobre adolescente transportada para uma floresta encantada, onde ocorre uma batalha entre as forças do bem e do mal. O trailer já está na internet e você pode confirmar que o visual e a trilha (a canção The Lightning Strike, da banda Snow Patrol) fazem jus ao título. É mesmo um épico.

Nada de Brasil nos seus projetos de animação?

Tem o Rio 2, mas sobre isso não posso falar. E entre meus vários projetos tem um de que gosto muito, sobre o jumento Dagoberto, mas aí a inspiração é espanhola.

A Era do Gelo 4 é o segundo da série em 3D. É uma tendência irreversível? Tem gente que diz que o 3D é a morte do cinema...

Não creio nisso e cada vez mais grandes diretores pensam em fazer até filmes intimistas em 3D. Na Blue Sky trabalhamos com CGI. Nossas imagens são produzidas por computador, então já trabalhamos, naturalmente, em terceira dimensão. Se os filmes nascem assim, é natural que sejam projetados em 3D. Todo o cinema está mudando, da captação das imagens à exibição. Em pleno processo, acho muito arriscado dizer o que vale ou não. Havia gente que resistia ao som, no final dos anos 1920, mas ele prevaleceu, mudando a sintaxe do cinema mudo. Estamos nos adaptando a essas novas mudanças.

Qual foi o último filme que você viu nos cinemas?

Fui ver Valente, a nova animação da Pixar, nossa concorrente. É muito bonitinha, e tem uma heroína fora do padrão. Acho que vai agradar.