Rino Mania expõe rinocerontes em esculturas de vários artistas no MuBE

SÃO PAULO - Começou nesta quinta-feira, 14, a Rino Mania, exposição no MuBE com 60 esculturas de rinocerontes pintados por artistas plásticos como Gabriel Gombossy, Alexandra Magrine, Binho Martins e Loro Verz. A partir do dia 20, a obras serão levadas às ruas da capital paulistana, onde ficarão expostas até 20 de outubro. Outras quinze esculturas fazem parte de exposição itinerante em outras cidades.

Como parte da exposição, um projeto educacional vai ampliar a exposição com obras feitas por crianças de 125 escolas de quatro estados, que vão pintar filhotes de rinocerontes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

RINO MANIA SÃO PAULO 2011

14 a 19 de setembro

MuBE - Av. Europa, 218

20/09 a 20 de outubro

Nas principais ruas de São Paulo

Informações: rinomania.com.br