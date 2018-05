Ringo Starr se apresenta em seis capitais do País

Ringo Starr se apresenta pela primeira vez no Brasil em 10 de novembro. O ex-beatle fará shows em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Recife acompanhado da All Star Band.

Porto Alegre é a primeira cidade a Ringo Starr, no dia 10 de novembro (Ginásio Gigantinho). A turnê segue para São Paulo com dois shows nos dias 12 e 13 de novembro (Credicard Hall), Rio de Janeiro (15 de novembro, Citibank Hall), Belo Horizonte (dia 16 no Chevrolet Hall), Brasília (dia 18, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães) e termina em Recife no dia 20 de novembro (Chevrolet Hall).

A venda de ingressos começa no dia 18 de julho, com pré-venda entre os dias 11 e 17 de julho para clientes Credicard, Citibank e Diners. As entradas estarão disponíveis nas bilheterias oficiais dos shows, pelo telefone 4003-5588 (válido para todo o País), pelo site www.ticketsforfun.com.br e nos pontos de vendas espalhados pelo Brasil.

A Time For Fun, empresa responsável pelo evento, ainda não divulgou os valores dos ingressos, que devem ser divulgadas em breve.

Os shows devem incluir sucessos da carreira solo e dos Beatles como It Don’t Come Easy, With A Little Help From My Friends, Yellow Submarine, Don't Pass Me By, Octopus Garden, Photograph, Back Off Boogaloo, You're Sixteen (You're Beautiful And You're Mine), Don't Go Where the Road Don't Go, The No No Song e Never Without You.