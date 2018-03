Ringo Starr festeja aniversário com festa na calçada em Chicago

Para comemorar seu 68o aniversário, Ringo Starr promoveu uma festa de "paz e amor" numa calçada de Chicago, debaixo de chuva, nesta segunda-feira, 7. "O que poderia dar errado? Paz e amor. Que presente de aniversário maravilhoso", disse o ex-Beatle. O evento, que foi pouco divulgado de antemão, atraiu cerca de 200 pessoas dos dois lados de uma rua diante do Hard Rock Hotel em Chicago. Ringo e sua mulher, Barbara. Foto: Reuters Algumas chegaram suficientemente perto para ver Ringo Starr, vestido de preto e usando óculos roxos, com sua mulher Barbara. Alguns até conseguiram pegar alguns dos bolinhos de aniversário distribuídos pelo hotel depois de o ex-Beatle entrar no recinto. "Vi a notícia no jornal, saí da casa da minha irmã e vim para cá", contou Joyce McDaniels, de Winton, Califórnia, que estava visitando Chicago. Ela emergiu da multidão segurando um bolinho de chocolate ligeiramente deformado, mas o doce era um prêmio secundário. "Vi um Beatle! Era tudo o que precisava", disse ela. Ringo Starr, que está no meio de uma turnê de concertos nos EUA, tinha anunciado o evento em seu site, dizendo que em entrevista recente lhe tinham perguntado o que queria ganhar em seu aniversário e que ele respondera "apenas mais paz e amor". Ringo distribui bolo para a multidão. Foto: AP Ele também disse que esperava que qualquer pessoa que quisesse se unir a ele em qualquer lugar do mundo celebrasse o dia fazendo o sinal da paz, com dois dedos, ao meio-dia, horário local. Ele próprio se atrasou dois minutos para a comemoração, mas foi recebido com aplausos dos presentes, que cantaram Parabéns a Você. "Obrigado por virem!", respondeu Ringo Starr.