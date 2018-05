Ringo Starr faz shows no Brasil O ex-Beatle Ringo Starr inicia no dia 10 de novembro, no Ginásio do Gigantinho, em Porto Alegre, sua primeira turnê pelo Brasil. Em São Paulo, ele e sua banda se apresentam nos dias 12 e 13 de novembro, no Credicard Hall. Em seguida, ele faz show no Rio de Janeiro (15 de novembro), Belo Horizonte (16), Brasília (18) e termina em Recife (dia 20 de novembro). Clientes Credicard, Citibank e Diners contam com pré-venda exclusiva entre os dias 11 e 17 de julho. Público em geral pode adquirir ingressos a partir de 18 de julho nas bilheterias oficiais dos shows. Informações pelo telefone 4003-5588 e pelo site www.ticketsforfun.com.br