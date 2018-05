Ringo Starr anuncia sete shows no Brasil em novembro

O baterista virá acompanhado da All Starr Band, uma banda composta por grandes músicos convidados por Ringo que tocam as canções dos Beatles e também composições próprias. Já fizeram parte desta banda músicos como Joe Walsh, Peter Frampton, Paul Carrack, entre outros.

No Brasil, acompanharão Ringo os músicos Rick Derringer (guitarra e vocal), Richard Page (baixo e vocal), Wally Palmar (gaita e guitarra base), Edgar Winter (teclado), Gary Wright (DJ) e Gregg Bissonette (bateria).

O repertório deverá privilegiar, principalmente, as canções que Ringo interpretava com os Beatles, como é o caso de "With a Little Help From My Friends", "Yellow Submarine", "Don?t Pass me By" e "Octupus Garden", além de composições de sua carreira solo, como "It Don?t Come Easy", "Photograph", "Back Off Boogaloo", "You?re 16" (You''re Beautiful And You''re Mine) e "The No No Song". Esta será a primeira vez que Ringo Starr fará shows no Brasil. As informações são do Jornal da Tarde.