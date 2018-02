Rimas, riffs e guitarras invocadas Para quem vai aos campos da fazenda Maeda, neste fim de semana, o SWU servirá um bom coquetel de rap metal. Rage Against The Machine, veteranos do gênero, serão os headliners do primeiro dia. Seus discípulos do Linkin Park (foto), banda que fez sucesso desmedido nos últimos anos, fecharão o evento. Linkin Park pode parecer versão aguada e piegas do grupo de Zack de la Rocha. O novo disco, A Thousand Suns, reforça essa tese com um som mais comercial. Muitas canções são melosas e as bases recebem arranjos e batidas descaradamente pop. No entanto, quando deixam de lado o frufru e partem para a impiedosa mescla de rimas e riffs disseminada pelo Rage, o grupo faz jus ao sucesso.