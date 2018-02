Rihanna vai ser imagem da Armani O estilista italiano Giorgio Armani anunciou ontem que a cantora Rihanna será a nova imagem mundial de sua linha de roupas íntimas no Emporio Armani e Armani Jeans para a temporada de inverno 2011-12. Segundo a marca, a campanha com Rihanna, que já vendeu mais de 20 milhões de discos no mundo e é ganhadora do Grammy, foi realizada em Nova York e vai ser lançada mundialmente em setembro. No ano passado, o jogador Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, e a atriz Megan Fox protagonizaram a imagem da Armani, em substituição à campanha anterior com o também jogador David Beckham e sua mulher, Victoria. / EFE