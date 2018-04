Rihanna lança seu primeiro perfume

Rihanna lança oficialmente o mais novo perfume de Hollywood e o primeiro com a sua assinatura: Reb’l Fleur, conta a Revista People.

"Minha mãe em Barbados usou e me chamou de sua Flor Rebelde", disse a cantora caribenha à revista americana.

E sobre o nome parecer uma escolha natural, foi decidido após experimentar muitas fragâncias, o que foi um desafio para a cantora. "Após anos, eu senti muitos odores até encontrar o que parecesse mais comigo", revelou Rihanna. "Algo de Rihanna está aqui. Algo delicioso e especial e que deixa uma memória sexy", completou.

O novo perfume contém aromas de frutas e floral, além de um mix de musky, baunilha, patchouli e âmbar. Reb’l Fleur começará a ser vendido nos Estados Unidos a partir de fevereiro, a US$ 49 o frasco de 1,7 oz.

A cantora do hit Umbrella anunciou que vem neste ano ao Brasil fazer show. Todas as notícias obre Rihanna são acompanhadas de perto no site e e Twitter Rihanna no Brasil.