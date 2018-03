Rihanna e Michele Obama recebem prêmio 'Mulheres do ano'

A cantora Rihanna durante a premiação em Nova York. Foto: Lucas Jackson

A cantora Rihanna foi escolhida com uma das "Mulheres do Ano" junto com outras 12 personalidades femininas, entre elas a primeira dama dos Estados Unidos, Michele Obama, pela postura pública que tomou contra a violência doméstica.

A lista anual de Mulheres do Ano, publicada pela revista Glamour durante os últimos 20 anos e anunciada pela L'Oreal, rende tributo às mulheres que contribuíram ao entretenimento, negócios, esporte, moda, ciência e política.

Rihana, nascida há 21 anos em Barbados, com sucesso como "Umbrella" e "Disturbia", se juntou a lista depois de adotar uma posição pública sobre a violência doméstica e incentivar outras mulheres a seguir seu exemplo logo depois que apanhou do ex-noivo, o cantor Chris Brown.

Brown foi sentenciado a cinco anos de liberdade sob vigilância e a realizar serviços comunitários em agosto, e se desculpou publicamente.

No caso de Michelle Obama, a primeira dama recebeu um prêmio de reconhecimento especial por colocar em primeiro plano a importância de ser mentora das novas gerações.

"Ela já demonstrou um compromisso em ajudar a próxima geração de mulheres a expandir seus horizontes ao levar-lhes informação e inspiração para verem-se como líderes do futuro", disse a revista em comunicado.

Entre as premiadas estão a desenhista britânica Stella McCartney, a campeã de tênis Serena Williams e as jornalistas Laura Ling e Euna Lee - que foram presas na Coreia do Norte.