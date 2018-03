'Rigoletto', de Verdi, nos 100 anos do Teatro Municipal de São Paulo

Quando o bobo da corte Rigoletto subir ao palco do Municipal na segunda-feira, não estará cantando apenas seu desprezo pelos nobres a quem deve servir. Vai também comemorar os 100 anos do teatro e, de quebra, na concepção de Felipe Hirsch, oferecer uma reflexão sobre nossa época e o trabalho do artista - em uma leitura que, entre teatro e ópera, vem sendo aguardada com expectativa. "Assim como Rigoletto tenta garantir a segurança de sua filha Gilda, nós também tentamos proteger o que temos de mais íntimo em um mundo sem utopias", explica o diretor.

Toda a temporada deste ano se articula em homenagens ao centenário do Municipal, mas a ópera de Verdi foi escolhida para ocupar o palco a partir de segunda, data exata do aniversário, em noite fechada para autoridades e convidados - o público terá acesso à montagem a partir do dia 14. A obra estreou em 1850 e narra a história de um bobo da corte que tenta proteger a filha das garras do duque de Mântua, mas acaba provocando sua morte. É uma obra do chamado período médio da carreira do compositor, que começa a revolucionar o drama musical italiano ao se propor a retratar personagens marginais, articulando de modo mais coeso música e texto.

Felipe Hirsch assinou, em 2007, uma montagem de O Castelo de Barba Azul, de Béla Bartók, mas considera Rigoletto sua "primeira ópera". "Eu tratei o Barba Azul, desde o início, como teatro e não como ópera", explica. "Nesse sentido, Rigoletto é uma experiência nova. No primeiro dia de ensaios, disse ao elenco que tinha uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que nunca havia trabalhado com uma ópera dessas proporções. E a boa? Exatamente a mesma", brinca o diretor. "O que quero dizer é que busquei não me prender a dogmas, não aceitei como impossível o que me diziam não ser possível. O meu trabalho como diretor de teatro quer eliminar as fronteiras entre as artes. Quando dirigi Não Sobre o Amor, por exemplo, misturei literatura, cinema, artes plásticas, teatro. E acredito que com Rigoletto é possível também nublar as fronteiras."

Sentado na plateia do Municipal recém-inaugurado, depois de uma reforma de quase três anos, Hirsch fala um pouco de seu método de trabalho. Gosta de se envolver com cada detalhe da produção - só assim pode encontrar a forma que traduza o seu conceito. E qual seria ele no caso de Rigoletto? "Francis Bacon dizia que todo artista tem uma fixação com a qual lida a vida toda. Eu e Daniela Thomas, parceira importante, com quem trabalho também nesta montagem, temos as nossas. E a principal delas talvez seja pensar em como fazer arte em um mundo distópico como o nosso. Lembro que quando fizemos O Avarento, de Molière, no Teatro Cultura Artística, estávamos ensaiando enquanto a cidade era tomada pelo fogo dos ataques do PCC. Essa foi uma imagem que nos pareceu muito forte. Éramos um grupo de artistas em um bunker, dentro do teatro, protegendo um discurso de 300 anos, enquanto lá fora a cidade era incendiada. O mesmo raciocínio vale para Rigoletto. É como se, como artistas, estivéssemos condenados a repetir em um teatro no centro de uma cidade em que a utopia se perdeu uma obra de 150 anos, entendendo que ela passou por todo esse tempo e continua relevante para nós."

Nesse sentido, é o próprio teatro que ganha espaço na trama. "Quando pensamos tudo o que Verdi sofreu e a censura com a qual precisou lidar, essa permanência se torna algo ainda mais relevante. O próprio teatro se torna cenário, ainda mais quando levamos em consideração que o Municipal está completando 100 anos. O teatro é como um condutor." E como transformar esse conceito em discurso narrativo? "Rigoletto é um artista que diverte o duque e os nobres da corte e, depois, tira a máscara para voltar ao seu mundo, um mundo que quer proteger a todo custo. Nós somos assim. O artista é um cínico, ironiza, critica a burguesia para quem trabalha. E, ao mesmo tempo, temos nossos mundos individuais guardados, não queremos que o mundo distópico em que vivemos estrague esse nosso mundo. Guardamos como podemos o que temos de mais íntimo. Você é, na verdade, onde se formou sensorialmente - e este é um mundo que, ao menor sinal de problemas, é rompido. Esse é o drama de Rigoletto. Ele não percebe o amor e clama por vingança - e, assim, deixa escapar o que lhe é mais precioso." Assim, a montagem mostra, de certa forma, o verso e o reverso do teatro, o que se evidencia nos cenários, que guardam semelhança com maquetes, assim como no uso simbólico dos bastidores do Municipal e também de marcas visíveis no chão do palco.

Música. Rigoletto é baseado na peça Le Roi S'Amuse, de Victor Hugo. E o maestro Abel Rocha, que faz sua primeira ópera como diretor artístico do Municipal, cargo que ocupa desde fevereiro, comenta que hoje poucos se lembram do texto original. "Na história da arte lírica, isso acontece muito. Se pensamos na Tosca, por exemplo, é a ópera de Puccini e não a peça de Sardou que costuma ser encenada. O mesmo vale para o Rigoletto. E isso se deve, acredito, à capacidade que compositores como Verdi, Wagner, Puccini ou Strauss tinham de condensar a trama original, fazendo com que ela se torne atemporal. Rigoletto não precisa se passar em um palácio do século 19 para ser compreendido. O que é específico de uma época desaparece e, em seu lugar, ganha vida o que a história tem de universal."

No que diz respeito à música, Rocha chama atenção para a expressividade dramática da partitura. "Mesmo que em alguns momentos ele esteja ainda ligado às convenções do teatro lírico, é fascinante a maneira como Verdi trabalha a dramaturgia." No elenco, estarão, entre outros, os barítonos Bruno Capronis e Rodolfo Giuliani (Rigoletto), as sopranos Alexandra Lubchansky e Lina Mender (Gilda), os tenores Leonardo Capalbo e Marcos Paulo (Duque) e o baixo Stephen Bronk (Sparafuccile). Celine Imbert faz participação especial no papel de Giovanna.

Hirsch também se diz fascinado em voltar a trabalhar com a música. "A música talvez seja a arte que menos exige mediação intelectual - e essa relação entre criação, conceito, e o sentimento me interessa muito. Quando falo das marcas visíveis no chão do palco, por exemplo, estou falando de maneiras de chamar a atenção do público e propor a ele o diálogo com o que estamos pensando. Por que esta marca está aqui? Qual é o objetivo? E isso vale para os próprios artistas com os quais estou trabalhando. No fundo, a arte é isso: pensar no que se está fazendo, criar uma proposta e saber que haverá milhões de erros e acertos. E isso não vale só para a ópera, vale para qualquer forma de arte."

Um dos fundadores da Sutil Companhia de Teatro, criada em 1993. Seu último trabalho com ópera foi O Castelo do Barba Azul, de Béla Bartók, que lhe rendeu o Prêmio Carlos Gomes.

Foi diretor de grupos

como o Collegium Musicum e da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, além de maestro da Cia. Brasileira de Ópera.

Ocupa o posto no Municipal de São Paulo desde fevereiro.

RIGOLETTO - Teatro Municipal. Praça Ramos de Azevedo, s/nº, tel. 3397-0327. 4ª a 6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 17h. R$ 15 a R$ 70. Até 18/9. Estreia quarta