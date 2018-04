Ricky Martin luta contra pedofilia e quer adotar crianças

O cantor porto-riquenho Ricky Martin lançou nesta quinta-feira, 9, a campanha "Navegue Protegido" para alertar pais, crianças e professores sobre riscos da internet e evitar que mais jovens sejam vítimas de pedófilos. O intérprete de Livin' la Vida Loca declarou que está "mais motivado" hoje do que quando falou no Congresso dos Estados Unidos e nas Nações Unidas para apresentar a campanha da Fundação Ricky Martín e da Microsoft. Ricky Martin disse que quer formar uma família não tradicional e partir do próximo ano. O cantor quer adotar um menino ou uma menina de cada continente. "É um processo que vou começar a executar no ano que vem, uma família de muitas cores", disse o astro durante uma coletiva de impresna no Coliseo de Porto rico, onde voltará a apresentar neste fim de semana seu espetáculo Blanco y Negro (Branco e Preto). Pedofilia Sobre o combate à pedofilia na web, Martin citou o caso de uma menina desaparecida, que a mãe encontrou dois anos depois num país do Leste Europeu após ter sido seduzida por um homem na Internet. Quando a mãe a encontrou, a jovem tinha aderido à prostituição, após sofrer uma "lavagem cerebral". "Estou cansado de falar do problema. É muito frustrante", disse o cantor porto-riquenho, que preferiu conversar sobre as soluções para que a imprensa leve ao mundo uma "mensagem de amor". A campanha, apoiada por várias instituições públicas, inclui a realização de oficinas em escolas, a distribuição de panfletos, a criação de um site e anúncios na televisão, que aconselham pais a controlar o que os filhos acessam na internet e ajudam a identificar o risco. Martin aconselha os usuários a "não falar com estranhos, não fornecer informações pessoais e, caso se sintam incomodados, contar aos pais". O cantor afirmou que uma em cada cinco crianças sofrem assédio sexual enquanto navegam pela Internet, e que esse número "tem que diminuir". O site em fase de criação já tem endereço: www.navegaprotegidoeninternet.com/ .