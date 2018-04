Ricky Martin lidera Grammy Latino; Caetano e Neschling disputam O porto-riquenho Ricky Martin liderou com quatro indicações o Grammy Latino com seu álbum "MTV Unplugged", disseram na quarta-feira os organizadores da premiação. Além das categorias específicas para música brasileira, alguns artistas nacionais conseguiram indicações junto a outros latino-americanos, caso de Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Chico Buarque e John Neschling. A oitava entrega anual dos prêmios da indústria musical será televisionada ao vivo desde Las Vegas, em 8 de novembro. Caetano Veloso concorrerá na categoria "melhor álbum de cantor compositor", com o disco "Cê". Seus concorrentes são: Jorge Drexler ("12 Segundos De Oscuridad"), Amaury Gutiérrez ("Pedazos De Mí"), José Luis Perales ("Navegando Por Ti") e Silvio Rodríguez ("Érase Que Se Era"). O maestro John Neschling, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), disputará pela categoria "melhor álbum de música clássica", com "Beethoven Abertura Consagração Da Casa Sinfonia N 6". Dois brasileiros também apareceram na categoria "melhor vídeo musical versão longa": Chico Buarque, com a canção "A Série", do diretor Roberto de Oliveira, e Ivete Sangalo, com "Multishow ao Vivo Ivete no Maracanã", com direção de Joana Mazzucchelli. Artistas brasileiros dominaram "melhor álbum de música romântica". Disputarão Bruno & Marrone ("Ao Vivo Em Goiânia"), Wanderley Cardoso ("40 Anos de Sucesso do Bom Rapaz -- Ao Vivo"), Zezé Di Camargo & Luciano ("Diferente"), Fábio Jr ("Minhas Canções") e Cauby Peixoto ("Eternamente Cauby Peixoto -- 55 Anos De Carreira").