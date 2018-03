RICKY MARTIN ESTREIA EVITA O porto-riquenho Ricky Martin e a argentina Elena Roger foram ovacionados na noite de quinta-feira depois de estrearem, em Nova York, uma nova versão do musical Evita. No papel de Che Guevara, Martin retorna à Broadway depois de ter estreado em musicais em 1995, com Les Misérables. Com previsão de ficar no papel até janeiro de 2013, o cantor disse que pretende intensificar sua participação em espetáculos na Broadway. Na estreia de Evita, que já foi montada no Brasil, participaram seus principais criadores, Andrew Lloyd Weber e Tim Rice. Já o papel de Juan Domingo Perón foi assumido por Michael Cerveris. / EFE