Richard Luiz

Diretor e cinematografista de moda são funções muito específicas. Como começou a documentar os desfiles da SPFW?

Foi em 1999, eu trabalhava na DirecTV e filmava o Morumbi Fashion. Fiquei sabendo que o Alexandre Herchcovitch ia estrear na Semana de Paris e pedi para acompanhar o Paulo Borges (criador e diretor da SPFW). Comprei uma câmera, paguei a passagem a prestação, fiquei na periferia. Voltei ao Brasil, editei várias matérias que fiz para a TV. Foi um sucesso, Pensei: "Se as pessoas adoram ver making of de cinema, devem querer ver making of de moda. É nisso que vou me especializar." Nunca mais parei. Hoje filmo e desenvolvo o material audiovisual da SPFW, dirigi o Top Models e outros documentários que estão indo ao ar no GNT.

Como surgiu o Top Models?

Quando a SPFW fez 10 anos, em 2005. Era um programa para a TV. Comecei a filmar e percebi que havia material para um filme. Como moda não era considerada cultura, foi difícil conseguir verba. Mas o Paulo conseguiu parceiros e lembrei do Ivan Melo, que é produtor e trabalhava com a Tatiana Quintella. E entraram na produção do filme.

Por que estrear um filme sobre 25 tops brasileiras no cinema?

Esse é o primeiro documentário sobre moda brasileira. Queria dar à moda a seriedade que o cinema tem. Há muito preconceito ainda. Ouço muita gente dizer que as modelos são burras. De burras não têm nada. Gisele vai ser a primeira modelo bilionária da história!

Você tem experiência em direção de arte, teatro, assinou a produção de arte de Carlota Joaquina. Não temia esse preconceito?

Sempre adorei moda, mas não sabia que queria trabalhar com isso. Em 1997, trabalhava com o Gringo Cardia e fizemos a produção do desfile da Salinas, com a Intrépida Trupe. Descobri esse trabalho delicioso.

O que mais o fascina?

O desafio de apresentar algo novo a cada seis meses. Há uma mistura de fascínio com superação sempre. É isso que faz meu trabalho nunca ser o mesmo. Foi a moda que me permitiu experimentar, explorar linguagens. Moda é desejo, encantamento. Hoje, Quando alguém me procura é porque quer o meu olhar sobre a moda. Posso dizer que sou um documentarista de moda.