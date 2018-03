Richard Gere leiloa sua coleção de guitarras e doa dinheiro arrecadado

NOVA YORK (Efe) - O ator americano Richard Gere arrecadou nesta terça-feira quase US$ 1 milhão no leilão de sua coleção de cerca de cem violões e guitarras e destinará essa quantia para projetos humanitários.

O evento aconteceu na famosa casa de leilões de Nova York, Christie's. "Todo o lucro da venda será destinado a causas humanitárias ao redor do mundo", assegurou o protagonista de Chicago em um comunicado no qual reconheceu seu amor pelas guitarras.

O instrumento que atingiu o preço mais alto foi uma Gibson Les Paul de 1960, guitarra favorita de músicos como Eric Clapton e Keith Richards, vendida por US$ 98.500 dólares.

Apesar do valor de alguns de seus instrumentos, Gere nunca se viu como um colecionador. Ele comprou uma a uma suas guitarras ao longo de 40 anos porque gostava de como soavam, disse à agência Efe o responsável pelo departamento musical da casa de leilões, Kerry Keane.

O funcionário afirmou que o ator é um excelente músico e toca muito bem violão, guitarra, piano e trompete. "Os instrumentos foram minhas verdadeiras amigas durante épocas boas e más", acrescentou Gere, quem reconheceu que foi doloroso desfazer-se deles. O ator chegou a demonstrar seus dotes musicais nos filmes Uma Linda Mulher e Cotton Club, de Francis Ford Coppola.

Entre as peças mais cobiçadas do leilão estava outra da marca Gibson: um comprador pagou US$ 74.500 dólares por uma "Flying V" fabricada em 1958 e que pertenceu ao músico Albert King. Esse não foi o único instrumento com um ex-proprietário célebre: uma Gibson de 1960 de Peter Tosh foi vendida por US$ 20.000 dólares.