Richard Gere entrega prêmios a prostitutas indianas O ator americano Richard Gere participou nesta quarta-feira de um ato contra a aids com a presença de 10 mil prostitutas de Mumbai, e dançou durante o evento com a atriz Bipasha Basu, estrela de Bollywood, no ritmo de Beedi Jalaile, uma das canções de maior sucesso do momento na Índia, graças aos sensuais movimentos da interpretação da atriz nas telas de cinema. Ao entregar prêmios às prostitutas indianas, o ator pediu a elas que se recusem a manter relações sexuais sem preservativos, para conter o avanço da aids. "Sem camisinha, sem sexo. Sem camisinha, sem sexo. Sem camisinha, sem sexo", gritou Gere num microfone diante de 10 mil prostitutas, em Mumbai. Os prêmios foram um reconhecimento ao trabalho das prostitutas em vários programas de intervenção contra a aids. "Vocês são especiais. Esta é uma experiência incrível", disse Gere, também conhecido por seu apoio ao povo do Tibete. "Isso é inimaginável. Nunca vai acontecer nos EUA ou na Europa, nem mesmo na Ásia." O ato teve o apoio da Fundação Bill e Melinda Gates e do Heroes Project, liderado pelo ator. A ONU afirma que há 5,7 milhões de indianos infectados com o vírus da aids, o maior número do mundo. Grande parte dos portadores do vírus HIV são prostitutas. Estima-se que Mumbai possua 600 mil prostitutas, mas um número significativo não trabalha em bordéis, o que dificulta a implementação de programas contra o HIV.