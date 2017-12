Ricardo Valladares se afasta do Conselho Executivo do SBT O diretor Ricardo Valladares pediu afastamento do Conselho Executivo do SBT, segundo comunicou nesta quarta-feira a assessoria de imprensa da emissora. A convite do SBT, ele permanece na empresa como consultor. Um dos resultados de sua atuação, de maio até o momento, foi a melhora de audiência e de faturamento nos programas "Bom Dia & Cia" e "Programa da Hebe". A atração comandada por Hebe mostrou sinais de recuperação neste mês, alcançando 8 pontos de média e 11 de pico. Ficou longe de repetir a performance que a loira já exibiu nas noites de segunda do SBT, com médias que oscilavam entre 10 e 14 pontos, mas para quem chegou a ser transferida para as noites de sábado porque vinha encostando nos 5 pontos, a conta do momento, de volta ao tradicional horário, não é desprezível. O bom resultado foi mérito de Valladares, que interferiu pessoalmente no programa, como fez há semanas com o infantil "Bom Dia & Cia".