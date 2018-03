Ricardo Lísias ministra curso na Casa das Rosas O premiado escritor Ricardo Lísias ministrará aulas na Casa das Rosas a partir do dia 2 de março. As inscrições para o Curso Livre de Preparação do Escritor (Clipe) abrem nesta terça-feira. Os interessados têm até 19 de fevereiro para se inscrever nesta atividade e devem comparecer na recepção da Casa das Rosas (Av. Paulista, 37, tel. 3285-6986). O curso, que é anual, será dividido em oito módulos mensais, cada um conduzido por um professor, que abordarão os principais gêneros literários, com ênfase na abordagem criativa da linguagem. Serão oferecidas 25 vagas para os candidatos, que devem preencher uma carta de interesse no ato da inscrição. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.