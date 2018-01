Ricardo Darín ganha Prêmio Platino de Honra do Cinema Ibero-Americano

O ator argentino Ricardo Darín foi agraciado com o Prêmio Platina de Honra do Cinema Ibero-americano, que receberá no dia 24 de julho em Punta del Este, no Uruguai, segundo informou a organização nesta quinta-feira.

Os Prêmios Platino reconhecem o carisma e o talento com os quais o ator seduziu milhões de espectadores na região ibero-americana e no mundo, segundo um comunicado dos organizadores. Além disso, Darín é candidato, pela segunda vez, ao prêmio de Melhor Interpretação Masculina pelo papel em Truman, de Cesc Gay.

O argentino é o terceiro ator s recebe este prêmio, após a brasileira Sonia Braga e o espanhol Antonio Banderas, que foram premiados em 2014 e 2015, respectivamente.

O Comitê de Direção dos prêmios, que pelo terceiro ano consecutivo destacarão o talento da sétima arte em espanhol e português, pretende com este reconhecimento a Darín "louvar a honestidade, o talento e o carisma com os quais engrandeceu alguns dos longas-metragens mais reconhecidos das últimas três décadas do cinema ibero-americano".

Leia também: Ricardo Darín, muito mais que belos olhos azuis