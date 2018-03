Ribeirão Preto faz sua 9.ª Feira Nacional do Livro

Começa nesta quinta-feira, 18, a Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, cidade que fica a 330 quilômetros da capital paulista. Entre os escritores confirmados estão os brasileiros Moacyr Scliar, Fernando Morais e Marcelo Rubens Paiva, outros autores de vários ramos da literatura. O evento receberá também os chilenos Luis Sepúlveda, Luis Aguilera e Tito Alvarado, o cubano Tirso Saenz, o português João Camilo dos Santos e o italiano Giovanni Ricciardi.

Segunda maior feira a céu aberto do País, o evento chega à sua 9ª, edição neste ano e, além das atrações literárias, terá apresentações artísticas e shows. A organização do evento, um público estimado em 400 mil pessoas, deve visitar as instalações nos dez dias de duração.

Em comemoração ao ano da astronomia, a organização do evento montará um observatório na Praça Carlos Gomes com o equipamento cedido pela Universidade Federal de São Carlos.

A Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto fará apresentações durante a Feira, que também terá shows de Maria Rita, Paulinho da Viola, Adriana Calcanhotto, João Bosco, José Miguel Wisnik, JorgeVercillo, Lenine, Luiz Melodia, Oswaldo Montenegro, Paula Toller, Toquinho, MPB4, Vanessa da Mata e dos chilenos Tita Parra e Antar Parra.

9.ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto - De 18 a 28 de junho, nas praças XV de Novembro, Carlos Gomes e Esplanada do Theatro Pedro II.