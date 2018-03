Reynaldo Gianecchini deixa clínica no Rio após crise alérgica

O ator Reynaldo Gianecchini deixou na manhã desta quinta-feira, 24, a Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, onde estava internado, segundo informou a assessoria da clínica. O ator deu entrada no hospital no domingo, após sofrer uma reação alérgica à penicilina, usada para curar uma inflamação na garganta. As sessões da peça Doce Deleite, com Gianecchini, serão retomadas normalmente a partir deste domingo, 27. O espetáculo, que conta com Camila Morgado no elenco e Marília Pêra na direção, precisou ser cancelado no final de semana passado por conta da crise alérgica sofrida pelo ator paulistano.