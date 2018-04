Uma coisa é certa: não se pode medir o futuro com os padrões que serviram até pouco tempo atrás. Uma revolução sem precedentes está em andamento e não é tecnológica, o materialismo é uma das medidas decadentes, não serve para entender a transformação que se opera no planeta Terra e que nossa humanidade é plenamente capaz de entender e de assumir um lugar ativo nela. O Universo não é caos, é a expressão de um plano inteligente que dá arrepio nos materialistas ansiosos por dominar tudo. Compreender a inteligência superior é absorver um pouco de sua pureza, sabedoria e poder, mas também elaborar ética para que a distribuição de Vida siga a linha inteligente do bem-estar comum e responsabilidade aplicada à vida cotidiana.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Tudo segue o curso predestinado, mas nossa humanidade é livre para fazer manobras que alterem esse curso o ponto de complicar-se muito ou glorificar a criação com suas artimanhas e brincadeiras. O que você vai escolher?

TOURO 21-4 a 20-5

O cumprimento de suas responsabilidades não precisa se opor à satisfação dos desejos. Afinal, umas andam de mãos dadas com as outras. Na eventualidade de isso não ser assim, ajuste tudo antes de seguir em frente.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Nada deve fazer você se sentir inferior a ninguém. Eventualmente, algumas pessoas farão o possível para que você se sinta inferior, mas isso somente acontecerá se o permitir, por você se convencer de ser inferior.

CÂNCER 21-6 a 21-7

A abundância está disponível, mas nossa humanidade continua teimando em ideias mesquinhas que bloqueiam o que é verdadeiramente desejável e está disponível. Quando isso será superado? Quando a nossa humanidade o decidir.

LEÃO 22-7 a 22-8

Preserve a integridade de seus princípios durante todos os dias da vida, já que disso dependerá seu progresso e verdadeiro bem-estar. Perder a integridade é perder o contato com a alma, o que poderia dar certo assim?

VIRGEM 23-8 a 22-9

Resgate do fundo do coração o sentimento de gratidão para com a Vida e todas as pessoas que participaram dos momentos importantes de sua existência. Agradecer é reconhecer, e reconhecer é tornar-se um pouco mais sábio.

LIBRA 23-9 a 22-10

A harmonia não é uma condição que se possa conquistar com esforço individual. Harmonia depende do esforço em conjunto, da superação de discordâncias tendo em vista um objetivo maior, que abranja todos os outros.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Preserve suas peculiaridades, mas nunca as imponha de forma agressiva, já que assim você as transformaria imediatamente em vícios ou atitudes arrogantes, o que seria distante da realidade. Tudo merece muito cuidado.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Aceite o Sol Divino que habita no centro do seu coração e trate-o como um hóspede da maior importância. Para isso será necessário que você se torne uma pessoa melhor a cada dia que passa. Melhorar, sempre!

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Ame suas peculiaridades, mas não espere que as pessoas façam o mesmo. Em geral são essas peculiaridades as que elas criticam e tornam objeto de conflito. Porém, que isso não sirva para você deixar de amá-las.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

As crises do mundo devem ser bem-vindas porque representam a oportunidade de tudo andar numa linha de maiores benefícios. As crises acontecem porque nossa humanidade ainda não aceitou tudo que de novo acontece por aí.

PEIXES 20-2 a 20-3

Preserve o entusiasmo ainda que o raciocínio seja contrário, elaborando ideias turbulentas a respeito do futuro. O entusiasmo está disponível e você pode ter acesso a ele por meio do uso da força de vontade.