Revista teria pago US$ 6 mi por fotos de Jennifer Lopez

A revista People divulgou nesta sexta-feira, 21, a capa de sua próxima edição, com Jennifer Lopez e seus dois gêmeos, Max e Emme, nascidos no dia 22 de fevereiro, fruto de seu casamento com o cantor e ator porto-riquenho Marc Anthony. Segundo informações da imprensa, a revista estaria pagando ao casal entre US$ 4 milhões e US$ 6 milhões pelos direitos de fotografar pela primeira vez os bebês, mas a porta-voz da revista disse na quarta-feira, 19, que "as recentes especulações da imprensa estão erradas". A People dedica 12 páginas ao casal com seus bebês, nascidos em Long Island (Nova York, EUA. A fotografia mostra Jennifer Lopez radiante, com o cabelo preso, e com seus dois filhos nos braços: Max, o menino, de azul, e Emme, a menina, de branco. Na entrevista interna, a artista fala sobre o que sente ao ser mãe, o peso que ganhou e os rumores sobre sua hipotética infertilidade. Em um vídeo publicado pela revista, se afirma que Lopez "está radiante" apesar de ter engordado 22 quilos durante a gravidez. "Atualmente, já perdeu a maior parte desse peso, mas não tem nenhuma pressa de fazê-lo totalmente", disse Peter Castro, o jornalista que entrevistou o casal. "Demorou tanto e lhe custou tanto ficar grávida que a princípio não acreditava", afirmou Castro acrescentando que a artista pediu a uma assistente que lhe comprasse outros três testes de gravidez para confirmar a notícia. O jornalista relatou que na casa do casal há duas enfermeiras e uma dupla de assistentes para cuidar da mãe e de seus filhos. "Apesar disso, o casal faz a maior parte do trabalho e fica até as 6 horas para alimentar seus bebês", revelou Castro. Por último, afirmou que a cantora vive atualmente "o momento mais mágico de sua vida".