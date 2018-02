Revista People elege Patrick Dempsey como 'Astro de 2007' O ator Patrick Dempsey, o dr. McDreamy da série de TV "Grey's Anatomy", foi escolhido na quinta-feira "Astro do Ano" pela revista People, refletindo um ano agitado dentro e fora das telas. Dempsey, 41 anos, também interpreta um advogado adorável, mas solitário, em "Encantada", sucesso da Disney nos cinemas. Ele aparece na capa da edição de fim de ano da revista, que conta o que houve de melhor -- e pior -- no ano que termina. Além do sucesso de público e crítica na TV e no cinema, Dempsey, casado pela segunda vez, também teve filhos gêmeos, Darby Galen e Sullivan Patrick. "Estou aproveitando a vida mais do que nunca. Estou tentando aproveitar a vida enquanto ela está aí e conseguir sustentar minha família para que eu possa sair e desfrutar a criação deles longe disso tudo", disse Dempsey à revista. A People também homenageou outros oito astros cujas carreiras dispararam em 2007, entre eles Amy Adams, Katherine Heigl, Matt Damon e Johnny Depp. Uma pesquisa entre os leitores sobre a estrela mais comentada do ano não gerou nenhuma surpresa: Britney Spears.