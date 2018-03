REVISTA MACHADO RECEBE TEXTOS Estão abertas até 20 de janeiro, pelo e-mail cil@bn.br, as inscrições de textos para a terceira edição da revista Machado de Assis, da Fundação Biblioteca Nacional e Itaú Cultural. O lançamento será em março, na Feira do Livro Infantil de Bolonha, que terá o Brasil como país homenageado. Portanto, só vale a inscrição de trechos de livros infantis e juvenis. O autor deve mandar o material, já publicado no Brasil, traduzido para o espanhol ou inglês. O objetivo é apresentar a editores estrangeiros a produção literária brasileira.