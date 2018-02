Revista literária 'Granta' é lançada em São Paulo A "Granta", revista literária publicada em sete países e responsável por antecipar talentos reconhecidos mais tarde com os principais prêmios internacionais, será lançada nesta quinta-feira, às 19 h, em São Paulo, na Livraria da Vila. Trata-se do nono volume da obra editada pela Alfaguara, selo da Editora Objetiva, agora dedicado aos jovens autores brasileiros - entre eles, o crítico Vinicius Jatobá. O evento vai contar com um bate-papo entre John Freeman, editor de "Granta" na Inglaterra, e Marcelo Ferroni, editor da Alfaguara e de "Granta" em português. A livraria fica na Rua Fradique Coutinho, 915. Contatos pelo telefone (11) 3814-5811. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.