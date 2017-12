Revista <i>Nossa História</i> deixa de circular em 2007 A revista Nossa História, após três anos de circulação, deixará de ser publicada em janeiro de 2007. O último número da publicação voltada para a História do Brasil, será o de dezembro, com um dossiê sobre o protestantismo. A revista que teve 38 números, tinha como objetivo "despertar o interesse do grande público pela História do país, mostrando o quanto uma revisão do passado é necessária para se compreender o presente", diz o comunicado distribuído pela assessoria de imprensa da revista.