Revista francesa publica fotos de Kate Middleton de topless

PARIS - A revista francesa Closer publicou nesta sexta-feira uma série de fotos da duquesa britânica de Cambridge, Kate Middleton, tomando sol de topless, causando um novo problema para a família real, que ainda tenta superar o escândalo das fotos do príncipe Harry nu.

A Closer, uma revista semanal de fofocas de celebridades, publicou uma reportagem de cinco páginas com fotos de Kate fazendo topless, relaxando com o príncipe William na sacada de em uma cabana de caça do século 19 no sul da França, que pertence ao filho da falecida princesa Margaret.

Sob o título "Oh, meu Deus!", as fotos mostram a duquesa sem a parte de cima do biquíni e depois relaxando em uma espreguiçadeira, aparentemente alheia ao paparazzi à espreita nas proximidades, durante as férias do casal na propriedade, no início de setembro.

"A última vez que vimos Kate e William em uma varanda era para seu casamento. Mas eles estavam vestindo mais roupas", diz a legenda de uma foto. Outra diz: "As pessoas sempre dizem que ela não precisa vestir-se para ficar bonita. Bem... Kate está provando isso."

A publicação das fotos reabriu um debate sobre a privacidade da família real da Grã-Bretanha e a liberdade de imprensa, poucas semanas depois de um site dos EUA ter publicado fotos do príncipe Harry, irmão mais novo de William, nu e agarrando uma mulher também sem roupas em um quarto de hotel de Las Vegas.

O casal real, que no momento está em viagem pelo sudeste da Ásia, soube da publicação das fotos enquanto estava na Malásia e ficou enfurecido e triste por ter sua privacidade violada, disse uma fonte real, acrescentando que acreditava que as fotos eram verdadeiras.

Uma segunda fonte disse que o Palácio de Buckingham planejava entrar em contato com advogados franceses para ver que opções estavam disponíveis.

"Há um sentimento de raiva e incredulidade sobre essas fotos", disse a fonte. "Sentimos que uma linha vermelha foi ultrapassada em relação à publicação destas imagens."

A revista Closer não fez nenhum comentário imediato.

A Closer também disse Kate foi flagrada fumando um cigarro quando o casal saiu do aeroporto de Marseille, nas proximidades do local de suas férias, onde chegaram em um voo comercial.

(Reportagem de Catherine Bremer, em Paris, e Tim Castle, em Londres)