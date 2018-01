Revista elege Reese Witherspoon a 'mais bem vestida' de 2015

A revista People nomeou nesta quarta-feira a atriz Reese Witherspoon como a mais bem vestida de 2015.

Reese, que ganhou um Oscar pelo filme Johnny & June, lidera uma lista que inclui também as estrelas de Hollywood Julianne Moore e Kate Hudson, e Kiernan Shipka, de 15 anos, de “Mad Men”.

A atriz, de 39 anos, tem ideias claras sobre o que gosta (tons brilhantes e linhas limpas) e o que não quer (vestidos bufantes e tops curtos).

"Eu ficaria como um cogumelo", disse à revista People sobre esses estilos, dizendo que sua altura (1,58 metro) é um problema na moda. "Sempre digo à minha estilista que é difícil de vestir garotas baixas”.

Ironicamente, Reese foi uma das mulheres que conduziu a campanha #AskHerMore na cerimônia do Oscar 2015, em que jornalistas foram encorajados a perguntar às atrizes no tapete vermelho mais sobre o seu trabalho em filmes do que suas escolhas de estilo.

A atriz costuma estar entre as favoritas da moda nos tapetes vermelhos, tendo optado por um vestido tomara-que-caia de Tom Ford na cerimônia do Oscar deste ano, um modelo prata de Calvin Klein no Globo de Ouro e um Giorgio Armani nos prêmios SAG.

A revista People também fez uma lista dos casais mais bem-vestidos, incluindo a atriz Gabrielle Union e o jogador de basquete Dwayne Wade, do Miami Heat, o cantor John Legend e a modelo Chrissy Teigen, e o ator Channing Tatum e a atriz e dançarina Jenna Dewan Tatum.