Revista diz que Rolling Stones podem encerrar carreira

Desde a última segunda-feira, boatos dão conta de que o grupo Rolling Stones pode abandonar os palcos. E para sempre. Seus quatro integrantes - Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood - já passaram dos 60 anos e, caso topassem nova turnê, bateriam os 70. O boato foi divulgado pela revista eletrônica Digital Spy, que conversou com uma fonte próxima da banda. As informações são do Jornal da Tarde. Os Rolling Stones são considerados uma das mais importantes bandas da história do rock. Sua trajetória é marcada por sucessos, polêmicas e desavenças. O grupo começou em 1962, em Dartford, Inglaterra, quando os amigos de infância Mick Jagger e Keith Richards, foram convidados pelo guitarrista Brian Jones para montar uma banda de rhythm & blues, que se chamaria The Rolling Stones, nome tirado da canção Rolling Stone, de Muddy Waters. As primeiras apresentações da banda foram em clubes londrinos e o primeiro contrato foi com a gravadora Decca Records. O primeiro single trazia uma regravação da música de Chuck Berry, Come on, junto com a música I Want To BeLoved de Willie Dixon e um cover de I Wanna Be Your Man de John Lennon e Paul McCartney. The Rolling Stones foi o primeiro álbum, lançado em 1964. Depois veio Out Of Our Heads, de 1965, e a cada álbum o sucesso crescia: Their Satanic Majesties Request, de 1967; Beggars Banquet, de 1968; Let it Bleed, 1969 e com o ao vivo Get Your Ya-Ya's Out de 1970. Em 1971 lançam selo próprio e o famoso logotipo da boca com a língua pra fora, criado pelo artista Andy Warhol, que também assinaria a arte do disco Sticky Fingers. Mesmo com os conflitos entre os dois líderes da banda terem aumentado, o entrosamento entre os dois no palco era evidente como no álbum ao vivo Flashpoint, de 1991. Versões acústicas de vários sucessos e a regravação Like a Rolling Stone, de Bob Dylan fizeram muito sucesso, no álbum Stripped, de 1995. O disco Bridges of Babylon, de 1996, foi seguido de uma turnê mundial das proporções gigantescas. Em 2002 foi lançada a coletânea dupla Forty Licks que trouxe algumas músicas inéditas como Keys To Your Love e Stealing My Heart. Em 2006, a banda desembarcou no Rio fez um show histórico, gratuito, da turnê A Bigger Bang Tour na praia de Copacabana. O líder da banda, Mick Jagger é pai de Lucas, filho também da apresentadora de televisão Luciana Gimenez. A turnê prosseguiu em 2007 por vários países europeus, com um longo histórico de cancelamentos de shows, com o primeiro show da banda em Belgrado e na Rússia, após nove anos.