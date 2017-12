Revista de Mianmar contra-ataca Rambo 'gordo'

O personagem Rambo parece um gordo lunático no mais recente filme da série estrelada por Sylvester Stallone, diz a edição desta semana de uma revista de Mianmar, onde se passa a trama de Rambo IV. O novo filme da série mostra o veterano de guerra em uma missão para resgatar um grupo de missionários cristãos capturados por tropas do governo birmanês nas selvas de Mianmar. A revista A Voz, editada em birmanês, critica o derramamento de sangue característico dos filmes da série e considera "engraçado vê-lo lutando numa guerra mesmo estando gordo e com os peitos caídos". Além disso, "o estilo sério e soturno faz o personagem de Stallone parecer um lunático". O argumento do filme acabou fazendo de Stallone um herói entre os inimigos do governo, que distribuem versões pirateadas do longa-metragem apesar de o filme ter sido censurado no país por denegrir a imagem do Exército. "Precisamos de muitos Rambos aqui em Mianmar", diz um servidor público aposentado depois de assistir ao filme em uma sala de cinema. Ele revelou apenas sua idade, 75 anos, e pediu para não ser identificado para evitar problemas com as autoridades locais. A resenha parece uma versão mal traduzida de uma crítica publicada na edição de 28 de janeiro do jornal The Straits Times, de Cingapura. Uma referência original aos "ditadores" de Mianmar não aparece na versão da revista privada birmanesa.