Revista da Turma da Mônica terá edição com Astro Boy O cartunista brasileiro Mauricio de Sousa vai unir seus personagens aos do japonês Osamu Tezuka (morto em 1989), considerado o Pai do Mangá. A junção ocorrerá na revista "Turma da Mônica Jovem 43", no final de fevereiro. Mauricio e Tezuka ficaram amigos nos anos 1980 e se encontraram algumas vezes no Brasil e no Japão. Foi quando imaginaram a colaboração. A família do japonês deu seguimento à ideia, que junta personagens clássicos de Tezuka, como Astro Boy, Kimba, o Leão Branco, e Safiri (de "A Princesa e o Cavaleiro"), com Mônica, Cebola, Cascão e Magali. Eles vivem uma aventura na qual lutam para preservar a Amazônia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.